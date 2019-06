"Io voglio andare a giocare lì": la confessione di Manolas ed una firma ad un passo

“Io voglio andare a giocare lì”. Questa la frase che Kostas Manolas avrebbe pronunciato, secondo il Corriere dello Sport, in merito alla sua volontà di vestire la maglia del Napoli nella prossima stagione. Il quotidiano spiega come ormai la questione si possa chiudere in tempi rapidi, anche in virtù degli obblighi finanziari a cui la Roma dovrà adempiere entro il 30 giugno. Ormai il contratto è già redatto, manca solo la firma: sarebbero cinque anni a tre milioni e cinquecentomila euro stagionali.