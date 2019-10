Italia, a destra tutti in corsa per un posto all'Europeo: Di Lorenzo titolare con il Liechtenstein

Tutti in corsa per un posto all'Europeo con la maglia dell'Italia. L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport prova ad analizzare la situazione nel ruolo di terzino destro per Roberto Mancini, con l'azzurro Di Lorenzo assolutamente in corsa per un posto nella lista dei convocati per la manifestazione continenale: "Anche la casella di terzino destro non ha padroni assoluti. Casella tatticamente particolare. Chi la occupa deve presidiare più che spingere e scivolare in mezzo per consentire a Emerson Palmieri di attaccare con continuità. Per questo è difficile traslocare Spinazzola. Meglio Izzo, che però al Torino gioca a 3 e in Finlandia ha tradito imbarazzi. Non a caso con la Grecia gli è stato preferito D’Ambrosio che con Spalletti difendeva a 4. Florenzi è la garanzia. Domani toccherà al napoletano Di Lorenzo che ha forza e attitudine al corpo a corpo. Per lui e Romagnoli un test meno banale che per altri".