Italia-Argentina, Napoli si candida con forza ma la Uefa pensa a due altre sedi

"La FIGC cerca una data a giugno", titola Il Mattino dopo l'ufficializzazione che si disputerà il match tra Italia e Argentina, tra i campioni d'Europa e quelli del Sudamerica. Il cuore dice che l'appuntamento non potrà che essere nello stadio che da quasi un anno porta il suo nome. Ma non è tutto così scontato. Una partita che non sarà facile da inserire nel già fitto calendario FIGC.

Napoli si candida con forza, ma la UEFA potrebbe provare a spostare questo evento a Londra o Baku, però le candidate sono tante: una parata di stelle che fa gola a tutti.