Italia-Austria, azzurri tutti in piedi? Probabile uniformità dopo i 5 inginocchiati col Galles

Nella sfida contro il Galles aveva fatto discutere l'atteggiamento dell'undici azzurro prima del fischio d'inizio, con 5 giocatori inginocchiati in segno di vicinanza al movimento Black Lives Matter e gli altri 6 in piedi. In vista dell'ottavo di finale contro l'Austria, spiega la Gazzetta dello Sport, il gruppo azzurro ha scelto di mantenere una linea comune e salvo sorprese nessuno farà il "take a knee", con tutti gli undici in campo che quindi resteranno in piedi. Non un gesto di insensibilità, semplicemente un modo per fare fronte comune e mantenere lo stesso comportamento di squadra. Ad ogni modo, anticipa la rosea, nella conferenza stampa di questa sera arriveranno probabilmente ulteriori spiegazioni per bocca di Leonardo Bonucci.