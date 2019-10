Italia, CdS anticipa le convocazioni di Mancini: ci sono Insigne e Meret, ancora out Di Lorenzo

Nel pomeriggio arriveranno le convocazioni di Roberto Mancini per le sfide dell’Italia contro Grecia e Liechtenstein valide per le qualificazioni ad Euro2020. Secondo quanto anticipato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, Lorenzo Insigne e Alex Meret dovrebbero rientrare nella lista mente Giovanni Di Lorenzo dovrà ancora attendere per la convocazione.