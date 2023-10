Italia, contro Malta il bomber sarà Raspadori: "E' l'attaccante moderno di Spalletti"

Spalletti è pronto a dare fiducia a lui che incarna perfettamente le caratteristiche dell'attaccante moderno: saper fare gol e far fare gol ai compagni.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Questa sera la Nazionale sfida Malta. Visti gli infortuni di Immobile e Retegui, la maglia da titolare per il ruolo i attaccante se la giocano Raspadori e Scamacca. Come riporta Il Mattino, da quanto ha varcato i cancelli di Coverciano, Giacomo Raspadori è tornato a sorridere: sarà per il feeling con Spalletti, sarà per l'effetto della maglia azzurra, ad ogni modo è evidente come il giovane attaccante del Napoli sia un gioiellino a cui fare fede sia a partita in corso che dall'inizio.

Seppure non stia vivendo un momento brillante con il Napoli, visti i pochi minuti giocati e un solo gol messo a segno finora, Spalletti è pronto a dare fiducia a lui che incarna perfettamente le caratteristiche dell'attaccante moderno: saper fare gol e far fare gol ai compagni.