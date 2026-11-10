Italia-Francia, la probabile formazione: la scelta di Mancini su Vergara

Italia-Francia, la probabile azzurra: 4-3-3 con Donnarumma, Tonali e Pio Esposito. Per Vergara del Napoli panchina

L’Italia prepara la sfida alla Francia con un 4-3-3 che, almeno per ora, non prevede spazio dal primo minuto per il Napoli. Nella probabile formazione, infatti, Vergara dovrebbe partire dalla panchina, anche se la sua presenza tra i convocati è già un riconoscimento per il giovane azzurro. Una serata importante per la Nazionale, con un undici che mescola esperienza e nomi più freschi.

Il 4-3-3 tracciato per la Francia

Come indica la Gazzetta dello Sport, in porta c’è Donnarumma. La difesa a quattro è composta da Kayode, Scalvini, Bastoni e Calafiori, davanti ai quali si schiera un centrocampo con Barella, Tonali e Doumbia. In attacco il tridente è formato da Zaniolo, Pio Esposito e Cisse, con Sebastiano Esposito e Cambiaghi indicati come alternative per due delle maglie offensive. Un assetto che punta su qualità e dinamismo, con una linea mediana molto fisica e un attacco che prova a unire struttura e velocità.

Vergara in panchina, il Napoli osserva

Per Vergara, dunque, l’orizzonte è quello della panchina, da cui potrà giocarsi i minuti a gara in corso. Per il Napoli è comunque un segnale da seguire con attenzione: avere un proprio giocatore tra i convocati significa che il lavoro fatto in azzurro viene notato anche a livello internazionale, in un periodo in cui la squadra cerca certezze. Resta da capire quanto spazio avrà il giovane nella sfida e se riuscirà a ritagliarsi una chance. Una occasione, in ogni caso, per mettersi in mostra davanti a un pubblico importante.