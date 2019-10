Italia, Mancini contro la Grecia vede i Mondiali in Qatar: rinnovo in arrivo

Con la qualificazione a Euro 2020 che potrebbe arrivare già dalla prossima partita contro la Grecia, il ct azzurro Roberto Mancini, rinnoverebbe automaticamente il proprio contratto con la Nazionale fino al Mondiale in Qatar del 2022. "Un amore che va lontano" come scrive questa mattina La Repubblica, che sottolinea anche che il percorso del tecnico potrebbe essere addirittura perfetto nel caso in cui dovesse riuscire nell'impresa di vincere tutte e quattro le ultime partite del girone, filotto utile per arrivare come teste di serie al sorteggio dell'Europeo itinerante.