Italia, Mancini rivoluziona la formazione: Di Lorenzo in ballottaggio, ancora out Meret

Roberto Mancini potrebbe cambiare undici uomini per la partita contro il Liechtenstein. Si gioca domani, a Vaduz. Ed è proprio lì che Giovanni Di Lorenzo potrebbe vivere il suo esordio in Nazionale: è in ballottaggio con Izzo per un posto sulla fascia destra. Meret, invece, dovrebbe andare ancora in panchina: è Sirigu il secondo di Donnarumma. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.