Italia, prove anti-Armenia: turnover per Insigne, Di Lorenzo titolare. E Meret...

Domani l'Italia scenderà in campo contro l'Armenia e Roberto Mancini farà probabilmente un bel po' di turnover. La sensazione è che solo Bonucci, Jorginho e Tonali giocheranno ancora dall'inizio. Per il resto si cambierà: in porta ci sarà Sirigu (non Meret) al posto di Donnarumma, mentre sulla fascia destra di difesa spazio a Giovanni Di Lorenzo. In attacco Insigne sarà rimpiazzato da El Shaarawy. A riportarlo è l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport.