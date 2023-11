Italia, Spalletti non guarda in faccia a nessuno: anche Raspadori è sulla corda per Euro 2024

Spalletti ha dimostrato di non guardare in faccia nessuno, come confermato dall'esclusione di Ciro Immobile.

Il quotidiano Il Mattino oggi in edicola si è soffermato anche sull'Italia, alle prese con un vero e proprio rebus per l'attacco nonostante la qualificazione ad Euro 2024. Il CT Luciano Spalletti dunque dovrà riflettere in vista delle convocazioni per l'avventura in Germania. L'ex tecnico del Napoli dovrà comunicare la rosa effettiva fra sette mesi ma sarà chiamato a risolvere il problema relativo al reparto offensivo.

Spalletti ha dimostrato di non guardare in faccia nessuno, come confermato dall'esclusione di Ciro Immobile. Un discorso che ha riguardato pure Domenico Berardi, andato in tribuna a Leverkusen. In avanti però sono tutti sulla corda, compreso il partenopeo Giacomo Raspadori. L'attaccante del Napoli è stato sostituito alla fine del primo tempo contro l'Ucraina, lamentandosi nei confronti del CT che ha stoppato ogni tentativo dell'ex Sassuolo. Spalletti potrà contare anche su Scamacca ma attenderà anche il rientro dall'infortunio di Retegui per rinforzare il proprio attacco.