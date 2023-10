Italia, Spalletti verso l'esclusione di Raspadori: El Shaarawy gli ruba il posto?

In attacco invece potrebbe esserci un’occasione per Stephan El Shaarawy, convocato dopo le esclusioni di Zaniolo e Tonali per le note vicende.

Il ct dell’Italia Luciano Spalletti da ieri lavora alla formazione da opporre all’Inghilterra e tentare l’aggancio in testa al Gruppo C dopo sei gare giocate. Secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport il tecnico è pronto a cambiare almeno due-tre pezzi della squadra vittoriosa su Malta sabato scorso.

Novità a centrocampo - In difesa dovrebbe tornare Di Lorenzo a destra, mentre in mezzo Bastoni è favorito su Mancini per affiancare Acerbi. A centrocampo invece troverà sicuramente posto Davide Frattesi, giocatore inarrestabile che ha preso parte a cinque degli ultimi nove gol azzurri con ben quattro reti, l’ultima proprio al San Nicola, e un assist. Assieme a lui dovrebbe esserci Cristante, che prenderà il posto di Locatelli al centro.

Chance per il Faraone - In attacco invece potrebbe esserci un’occasione per Stephan El Shaarawy, convocato dopo le esclusioni di Zaniolo e Tonali per le note vicende, che potrebbe prendersi la fascia sinistra riportando Kean al centro dell’attacco. Questo provocherebbe dunque l'esclusione di Giacomo Raspadori.