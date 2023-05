Italiano apprezzato da ADL per due motivi: è un'idea ambiziosa

Come erede di Spalletti, scrive La Gazzetta dello Sport, Vincenzo Italiano è particolarmente apprezzato

Come erede di Spalletti, scrive La Gazzetta dello Sport, Vincenzo Italiano è particolarmente apprezzato, soprattutto per com’è stato in grado di guidare la Fiorentina alla finale di una competizione europea. Propone un calcio moderno, ha un ingaggio perfettamente in linea con il budget individuale fissato ad un massimo di 3,5 milioni netti annui per il tecnico e la maggior parte dei calciatori. È una sfida ambiziosa, ma suggestiva.