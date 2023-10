Italiano farà turnover? Da Firenze: straordinari in vista per i due pilastri della squadra

Straordinari in vista per Nico Gonzalez e Bonaventura, scrivono i colleghi di Firenzeviola.it, sito di riferimento dei tifosi viola

Straordinari in vista per Nico Gonzalez e Bonaventura, scrivono i colleghi di Firenzeviola.it, sito di riferimento dei tifosi viola: "Sono i trascinatori di questa prima parte di stagione della Fiorentina. Leader dello spogliatoio, leader tecnici, leader realizzativi. I loro 7 gol segnati in due nelle prime 7 giornate di campionato sono poco meno della metà del totale dei gol segnati dalla squadra di Italiano. Uno score tutt'altro che banale, che li rende praticamente insostituibili.

Nico Gonzalez è uscito distrutto dal pareggio contro il Ferencvaros, questo è quello che ha riferito l'allenatore nel post, ma difficilmente lo lascerà fuori dai titolari nel big match contro il Napoli. Se l'argentino gli garantirà almeno 60 minuti, Italiano lo manderà in campo senza colpo ferire. Bonaventura è apparso anch'egli stanco contro gli ungheresi, ma è forse l'unico che in questo momento sa dettare i ritmi del gioco offensivo viola. Anche per lui forse era arrivato il tempo di un po' di riposo, ma difficilmente Italiano ne farà a meno".