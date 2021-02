Italiano smentisce ogni contatto: "Ho in testa solo lo Spezia, nessuno mi ha cercato"

"Gli attestati di stima fanno piacere, ma ho in testa solo lo Spezia". Queste le parole di Vincenzo Italiano a Tuttosport che il quotidiano riporta nell'edizione odierna. Sorprende la semplicità dell'uomo: "Ho un avvocato di fiducia che mi aiuta quando si stilano i contratti, ma non proprio un procuratore. Ho in testa solo la salvezza con lo Spezia, la stima fa piacere, ma non sono stato contattato da nessuno.

Per un allenatore le difficoltà sono sempre le stesse ovvero creare empatia con i giocatori e convincerli delle proprie idee. Bisogna rendersi credibili: se c'è questo, c'è rispetto e condivisione".