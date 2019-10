Izzo e Verdi, ex con voglia di rivalsa. Gazzetta: "Vogliono far vedere al Napoli che con loro s'è sbagliato"

Per Simone Verdi e Armando Izzo la partita di stasera avrà un sapore speciale: il primo è stato scaricato dagli azzurri quest'estate dopo un'annata così così, il secondo è stato perso dal Napoli alle buste, per poche decine di migliaia di euro. Soprattutto Izzo, napoletano doc, la sentirà particolarmente. E La Gazzetta dello Sport pone l'accento su questo:

"È stato il sogno del piccolo Armando rimasto prigioniero in una busta, è diventata la promessa non mantenuta del giovane Simone. Perché Napoli è quel passato che ogni volta lascia un retrogusto agrodolce, non senza però qualche rimpianto, e che torna a ripresentarsi lungo il cammino di Armando Izzo e di Simone Verdi.

[...] A quello che potrà accadere questa sera quando Izzo e Verdi saranno alcuni dei protagonisti di un Toro che proverà a fare lo scherzetto al Napoli di Ancelotti. E c’è da scommettere che entrambi covano dentro una gran voglia di rivincita. C’è da far vedere al Napoli, sì proprio al loro vecchio Napoli, che con Izzo e Verdi si sono sbagliati.