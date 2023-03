Jacobelli esalta la Juve: "Vuole la Champions anche col -15"

Un derby che Jacobelli definice "spettacolare" e "mai così appassionante sotto la Mole nelle stagioni scandite dal dominio bianconero"

"La Signora è tornata". Dalle colonne del Corriere dello Sport, Xavier Jacobelli analizza la prestazione nel derby della Juventus: "Sì, questa è la Juve - sottolinea il giornalista -. La vera Juve che i tifosi aspettavano da sei mesi. La Juve che va sotto per due volte con il Toro, ma, alla fine, lo stende con quattro colpi per legittimare una vittoria mai così importante e mai così preziosa, vista l’aria che tira".

Un derby che Jacobelli definice "spettacolare" e "mai così appassionante sotto la Mole nelle stagioni scandite dal dominio bianconero". Allegri, ora, si è messo in testa "un’idea folle e, per questo, meravigliosa: andare in Champions nonostante il -15. Ora è a 10 punti dalla Lazio quarta".