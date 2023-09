Jacobelli: "Raspadori ha giocato benissimo da punta: è un patrimonio per Garcia"

Nel suo editoriale per il Corriere dello Sport, Xavier Jacobelli ha scritto

Nel suo editoriale per il Corriere dello Sport, Xavier Jacobelli ha scritto: "Schierato da Spalletti nel ruolo di falso centravanti, Raspadori ha giocato benissimo e poco importa se la sua prova non sia stata premiata dal gol: ci ha pensato Frattesi a segnare la doppietta che ha rilanciato l'Italia nella corsa a Euro 2024. Raspadori è la carta in più che Garcia può giocare in attacco per valorizzare al massimo un altro grande giocatore a sua disposizione, patrimonio dei Campioni d'Italia e della Nazionale. Spalletti l'ha confermato".