James-Ancelotti, il messaggio all'esonero di Carlo al Real: "Grazie mister, in poco tempo ho imparato tanto"

Il primo incontro tra Ancelotti e James fu in quel di Madrid, quando il Real di Florentino assicurò al tecnico italiano il talento colombiano. Un'annata più che positiva per James - racconta La Gazzetta dello Sport - tanto che "chiuderà la stagione con 17 gol in 46 presenze: resterà la sua stagione più prolifica. E sarà per questo motivo che nel maggio 2015 quando il Real annuncia il divorzio con Ancelotti, il colombiano twitta: «Grazie di tutto mister, in poco tempo ho imparato tanto»".