James-Atletico, l'editoriale di Marca: "Venderlo ora ai cugini non è una buona idea, sembrerebbe uno scherzo!"

"Vendere James all'Atletico adesso suonerebbe come uno scherzo". Titola così Marca nella sua edizione online in un'editoriale a firma di Nacho Labarga dopo la figuraccia fatta in International Champions Cup dalle Merengues, schiantate col risultato di 7-3 dai cugini dell'Atletico. Adesso, dunque, sembrerebbe impossibile per Florentino Perez vendere uno dei suoi talenti, James, a Cerezo: "Prima dell'imminente uscita di Bale, dell'infortunio di Asensio e dell'addio di Ceballos, non sembra la migliore idea vendere a uno dei tuoi massimi rivali, lo stesso che ha sbiadito i tuoi colori con una goleada che sarà difficile da dimenticare, un calciatore col talento e la capacità di segnare del colombiano.

[...] Molti tifosi non capiranno che, fatta eccezione per un'offerta irrinunciabile, il Real Madrid non regalerà James ad un Atletico che ad oggi ha raggiunto un livello superiore. Sembrerebbe uno scherzo. Il colombiano ha molte delle qualità di cui adesso il Real Madrid ha bisogno, ma Zidane per ora non ci vede da questo punto di vista".