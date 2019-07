James, l'editoriale di Marca: "Inspiegabile che non abbia un'occasione con Zidane"

“Zidane, James non ha davvero posto in questo Real Madrid?”. È l’interrogativo di Carlos Gonzales in un editoriale su Marca. “È chiaro - scrive Gonzales - che questo Real Madrid abbia bisogno di giocatori centrocampisti che sappiano far gol. Pertanto, è ancora meno chiaro perchè Zidane non offra a James alcuna possibilità di far parte di questa formazione. Il colombiano, nella scorsa stagione al Bayern condizionata dagli infortuni e dagli scontri con Kovac, ha segnato sette gol e ha dato quattro assist in 20 partite in Bundesliga. Pur giocando poco, ha contribuito a più di quanto abbiano fatto i quattro centrocampisti schierati contro il Bayern da Zidane: Tra Kroos, Modric, Isco e Asensio sono arrivati sette gol in campionato la scorsa stagione. James non ha davvero posto in questa squadra? Io, almeno, lo vedo inspiegabile”.