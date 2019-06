James, la concorrenza della Juve si affievolisce: discorso non approfondito con Real ed agente

Accostato anche alla Juventus in sede di calciomercato, James Rodriguez, trequartista classe 1991 del Real Madrid e della nazionale colombiana, sarebbe più vicino al Napoli: secondo quanto riportato dal "Corriere dello Sport", infatti, il giocatore avrebbe già un accordo con i partenopei, che, però, dovranno accontentare i "Blancos", che chiedono 60 milioni di euro per farlo partire. La Juve, pur seguendo James Rodriguez, sarebbe al momento più "fredda", e non avrebbe approfondito il discorso nè con il Real nè con l'entourage del colombiano.