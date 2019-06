James-Napoli, Gazzetta: il Real spera nell'exploit in Copa per stuzzicare altri top club

"James Rodriguez al Napoli ormai non è una indiscrezione o una idea, ma una trattativa bene avviata, anche se ancora con parecchi aspetti da definire". Scrive così l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, che racconta ancora l'affare tra il Napoli e il Real Madrid per l'attaccante colombiano. L'operazione non è del tutto chiusa, ma c'è Mendes a lavorarci:



"A Madrid, con il ritorno di Zidane in panchina, non c’è spazio per il fantasista colombiano – che non ha fatto benissimo a Monaco di Baviera e il Bayern infatti non lo ha riscattato –, ma Florentino Perez ha bisogno di denaro fresco per ricostruire la squadra e vorrebbe di più dei 35 milioni offerti dal Napoli. Alla Casa Blanca sperano in un exploit in Coppa America di James per stuzzicare l’interesse di altri grandi club. Ma intanto a Madrid con pazienza il super agente portoghese Jorge Mendes, sta trattando con i madridisti sottolineando la volontà del giocatore, che dopo aver parlato con Carlo Ancelotti è convinto di vestire la maglia azzurra, che Napoli è il posto giusto per il suo rilancio, con il tecnico che lo volle a Madrid nel 2014 e la sua prima stagione da blancos resta la sua più prolifica con 13 reti nella Liga. Dunque Mendes sta facendo anche da intermediario per convincere il Real a moderare le pretese sul cartellino del colombiano, comprato 75 milioni dal Monaco 5 anni fa , ma già ammortizzato e valorizzato con i prestiti onerosi al Bayern".