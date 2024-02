"Juan Jesus barcollava, perchè non toglierlo?": le pagelle di Calzona

La prima in Serie A per Francesco Calzona non va come si sarebbe aspettato il nuovo tecnico del Napoli.

La prima in Serie A per Francesco Calzona non va come si sarebbe aspettato il nuovo tecnico del Napoli. Contro il Cagliari finisce 1-1, con i sardi che riescono a trovare la rete del pari con la complicità di Juan Jesus. Il tecnico azzurro, per La Gazzetta dello Sport, merita 5,5 in pagella: "Il primo gol fuori dopo 3 mesi non basta. Troppo presto per imprimere la svolta, forse, ma non per capire che Jesus andava tolto". Stesso voto da Tuttosport: "L’unica nota positiva è quella del gol in trasferta, finalmente arrivato".

Stesso voto dal Corriere dello Sport: "Cinque giorni sono sempre niente per incidere ma Juan Jesus era da un po’ che barcollava (anche) paurosamente". Anche nelle pagelle di TMW Calzona merita 5,5 in pagella: "Il Napoli non è bello da vedere, anzi per un'ora di gioco abbondante non si rende praticamente mai pericoloso perché mancano ancora gli automatismi offensivi. Ma almeno torna a segnare in trasferta oltre tre mesi dopo l'ultima volta. C'è ancora tanto da lavorare per ritrovare almeno i risultati".

LE PAGELLE

TuttoMercatoWeb.com: 5,5

Gazzetta dello Sport: 5,5

Tuttosport: 5,5

Corriere dello Sport: 5,5

Corriere della Sera: 5,5