Juan Jesus, pioggia di 7 dai quotidiani: "Non solo il gol, è un difensore sottovalutato"

Il centrale del Napoli Juan Jesus è stato uno dei grandi protagonisti della sfida tra Inter e azzurri, con il gol da ex

Il centrale del Napoli Juan Jesus è stato uno dei grandi protagonisti della sfida tra Inter e azzurri, con il gol da ex che ha portato un punto prezioso alla squadra di Calzona: "Non perde la concentrazione al cospetto della coppia d'attacco più forte del campionato, sfodera diverse chiusure eccellenti e torna al gol dopo oltre un anno mettendo la firma sul pareggio", sono le parole di TMW. La Gazzetta dello Sport evidenzia l'importanza del suo lavoro difensivo, più che concentrarsi sul gol: "Chiusura da 'gol' su Lautaro, poi mura anche Barella. E ci aggiunge il gol dell'ex, che non guasta. Dopo il pasticcio a Cagliari, sempre il migliore dietro".

TuttoNapoli parla in questi termini del brasiliano: "Bella diagonale su Lautaro in avvio, ci mette grande carattere e fa sentire la sua voce all’arbitro. Il gol è un premio che il suo impegno meritava", mentre il CorSport scrive: "Il duello con Thuram richiama un po’ quello di Riyad, in Supercoppa: fisico, in velocità, terra e cielo. E JJ, un difensore spesso molto sottovalutato, colleziona chiusure e anticipi anche con aggressioni molto alte. E poi, beh, il gioiello della serata: il gol di un pareggio incredibilmente importante. Da rapinatore d’area. La legge dell’ex".

Tuttosport invece scrive: "Prima di Meret, è lui a murare più volte i nerazzurri (bravissimo in scivolata su Lautaro, lesto a chiudere su Barella). Poi mette il punto esclamativo sulla sua prova mettendo in porta il pallone dell’1-1".

TMW: 7

Gazzetta dello Sport: 7

Corriere dello Sport: 7

Tuttosport: 7,5

TuttoNapoli.net: 7