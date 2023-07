Juve fuori dalle coppe, Cds ammette: "Avrà un vantaggio su Napoli, Milan, Inter e Lazio!"

Nel suo fondo alle pagine del Corriere dello Sport analizza i motivi di una decisione che, a dirla tutta, è positiva per entrambe le società.

"Fuori la Juve, dentro la Fiorentina. La Uefa ha deciso così, come ampiamente previsto, e alla fine (multe a parte) conviene a tutt’e due" commenta così la sentenza UEFA sull'esclusione della Juventus dalla Conference League, Alberto Polverosi. Nel suo fondo alle pagine del Corriere dello Sport analizza i motivi di una decisione che, a dirla tutta, è positiva per entrambe le società.

La Juventus eviterà infatti di giocare un trofeo come se fosse la soluzione per spazzare via i ricordi della dolorosa eliminazione dalla Champions dello scorso anno e, inoltre, sarà avvantaggiata su Napoli, Lazio, Inter, Milan, Roma, Atalanta e ora Fiorentina potendosi lei concentrare unicamente sul campionato. Fronte Fiorentina, la Viola ha la possibilità di rigiocare con maggiore maturità una Coppa dalla quale lo scorso anno è stata esclusa in finale, perdendo il titolo contro il West Ham. Così "la Fiorentina ha oggi la possibilità di proseguire la sua crescita a livello internazionale" conclude Polverosi.