Juve, Giuntoli firmerà fino al 2028: la società gli ha chiesto una cosa come priorità

Cristiano Giuntoli, promesso sposo della Juventus, avrà un contratto quinquennale e l’impegno di rendere subito competitiva la squadra bianconera. Prima, però, deve contenere i costi. Ecco perché le settimane iniziali saranno dedicate a far dimagrire la rosa e cercare di cogliere le offerte migliori per i talenti in uscita. Il nome in evidenza è quello di Dusan Vlahovic, che attira le mire di Atletico Madrid, Chelsea e Bayern Monaco. Chi offre di più? Intanto Giuntoli tesse la tela per individuare il suo sostituto. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.