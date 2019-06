Juve, i 6 milioni per Sarri potrebbero essere scalati dal prestito di Higuain

Il giorno dell'insediamento di Maurizio Sarri sulla panchina della Juventus si avvicina sempre di più e oggi potrebbe arrivare il sì di Roman Abramovich, pronto a liberarlo dal Chelsea. Resta però sempre da capire come i bianconeri pagheranno i 6 milioni di euro di indennizzo che i Blues esigono dopo averli pagati un anno fa al Napoli.

Higuain - Come riportato da La Gazzetta dello Sport il club inglese dovrà versare la propria rata da 9 milioni di euro per il prestito di Gonzalo Higuain entro il 30 giugno e non è da escludere che per uscire dall'impasse l'indennizzo possa essere sottratto da questa cifra.