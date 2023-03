Juve, i nove motivi alla base del ricorso: club si sente capro espiatorio

Quella della Juventus sarà una difesa a spada tratta. A garantirlo è l'edizione odierna del Corriere dello Sport

Quella della Juventus sarà una difesa a spada tratta. A garantirlo è l'edizione odierna del Corriere dello Sport, che spiega come il ricorso presentato dal club bianconero al Collegio di Garanzia presso il CONI si articoli in nove motivi, volti a favorire l'annullamento del -15 in classifica. Uno degli argomenti portati dai legali della Signora a sostegno della loro difesa riguarda il cosiddetto "thema decidendum": un conto - si legge - sono le singole operazioni, che la procura FIGC nelle sue indagini ha definito "fittizzie", chiedendo in primo grado un’ammenda per la società di 800 mila euro (e non punti di penalizzazione), un altro è il "sistema fraudolento" che la Corte a fine gennaio ha individuato e messo nero su bianco nelle motivazioni.