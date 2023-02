Juve, i pm di Torino hanno avviato rogatoria per ascoltare CR7 nell'inchiesta Prisma

“Cristiano Ronaldo ha aperto la porta alla Procura di Torino e adesso i magistrati si preparano ad ascoltare l’ex stella bianconera"

"I pm di Torino (Mario Bendoni, Ciro Santoriello e l’aggiunto Marco Gianoglio), i quali nei mesi scorsi hanno sentito tutti i giocatori bianconeri tranne il portoghese sull’ormai famosa “manovra stipendi”, hanno mosso i primi passi concreti in direzione del cinque volte Pallone d’Oro. La Procura di Torino ha infatti informato i legali italiani di CR7 – John Shehata e Salvatore Pino – di avere avviato l’istanza di rogatoria internazionale con le autorità arabe e portoghesi. Un passo importante, concordato con lo staff di Ronaldo. Già, perché Cristiano, oltre a non avere nulla da nascondere, vuole capire come mai non gli sono stati ancora pagati dalla Juve i 19,9 milioni legati alla seconda manovra stipendi (2020-21)”.