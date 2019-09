Juve, i quotidiani bocciano Rabiot: "Non convince alla prima da titolare"

Pochi minuti contro il Parma, poi quattro panchine (compresa quella contro l'Atletico Madrid) e qualche mugugno di troppo. Quella di ieri sera è stata la prima partita ufficiale da titolare in maglia bianconera per Adrien Rabiot: Maurizio Sarri lo ha schierato nella difficile trasferta di Brescia e ha ricevuto indicazioni interessanti da un giocatore a cui manca ancora il ritmo partita, ma che può dare una mano soprattutto sul piano fisico. Questo il giudizio di TMW, secondo cui merita 5,5 in pagella, in linea con i voti dei maggiori quotidiani: "Non sembra ancora a suo agio negli schemi di Sarri. Per larghi tratti fuori dal gioco, sbaglia qualche appoggio di troppo. Cresce nella ripresa quando fa valere anche la sua importante fisicità".

TuttoMercatoweb.com 5,5

La Gazzetta dello Sport 5,5

Tuttosport 5,5

Il Corriere dello Sport 5

La Stampa 5

TuttoJuve 5,5