Juve-Icardi, operazione quasi impossibile: due grossi scogli. Più la richiesta d'ingaggio

Sulle tracce di Mauro Icardi ci sono Napoli e Roma. Più defilata la Juventus, che ha una situazione di sovraffollamento in attacco. Le cessioni non si sbloccano, così il desiderio di Mauro resterebbe un miraggio. L'attaccante dell'Inter continua a preferire i bianconeri alle soluzioni napoletana e romana, ma l'operazione con la Vecchi Signora è ancor più complicata visti i rapporti tesi tra i due club. Ad ogni modo Maurito per lasciare Milano chiede un ingaggio da 9 milioni. Un aspetto che metterebbe in salita tutte le trattative. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.