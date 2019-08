Juve in ansia per la polmonite di Sarri: il tecnico col Napoli vuole esserci

Polmonite: questa la diagnosi di Maurizio Sarri comunicata dalla Juventus attraverso una nota sul sito ufficiale che ha destato tanta preoccupazione tra gli appassionati. La Gazzetta dello Sport oggi in edicola parla così delle condizioni del tecnico: "Sarri adesso dovrà seguire la terapia specifica che gli è stata prescritta fino alla completa guarigione. Il tecnico aveva cominciato a stare male alla vigilia della festa di Villar Perosa: ormai è passata una settimana. E adesso ci si chiede se potrà essere in panchina sabato alle 18, per il debutto in campionato sul campo del Parma. E’ difficile fare previsioni: il tecnico farà il possibile per esserci, ma al momento la sua presenza al Tardini resta in forte dubbio. Il programma del club prevederebbe per venerdì la conferenza stampa di Sarri e poi la partenza per Parma. Se non ce la farà per Parma, poco male. La sfida che Sarri non vuole saltare è la seconda: allo Stadium contro il Napoli".