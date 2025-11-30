Juve in crescita, CdS: "A Napoli per legittimare le ambizioni! Ma senza Vlahovic..."

Nel corso del suo fondo per l'edizione odierna del Corriere dello Sport, Alberto Polverosi ha parlato del successo della Juventus sul Cagliari: "Meno male che la classe esiste. Meno male che Yildiz gioca in Serie A, altrimenti partite come quella di Torino sarebbero una noia mortale. Poca Juve, pochissima, davanti al Cagliari impostato per il pareggio, ma non per la rinuncia, visto che appena entrava in possesso della palla cercava Palestra per attaccare. Il duello con Kostic era stravinto dal giovane esterno cagliaritano e non a caso Spalletti all’intervallo ha sostituito il serbo con Cambiaso. Poi Yildiz, che aveva già firmato l’uno a uno, si è ripreso tutta la scena come qualche giorno fa a Bodo e ha piazzato la doppietta un attimo prima dell’intervallo. Non è cambiato il suo modo di stare in campo, ma quello di inquadrare la partita, di dare forma e sostanza alla sua classe.

Questi tre punti permettono ai bianconeri di non perdere contatti dal trenino europeo. Per ora sono vicini solo alla Conference League, la Champions è distante, la lotta per lo scudetto, secondo indicazione di Spalletti, ancora di più. Capiremo meglio alla prossima a Napoli: se la Juve vuole davvero legittimare le proprie ambizioni, quella è l’occasione giusta, anche se partire senza Vlahovic (e con questo David...) non sarà certo un vantaggio".