Juve-Napoli, ADL non sarà allo stadio. E il settore ospiti non registra il pienone

Dopo aver saltato la prima trasferta sul campo della Fiorentina, Aurelio De Laurentiis sarà assente anche all'Allianz Stadium per Juve-Napoli, in programma stasera. A meno di ripensamenti dell'ultimo secondo - come si legge sull'edizione odierna de Il Mattino - il patron non sarà a Torino. I tifosi azzurri invece sì: sono circa 750 i tagliandi staccati per il settore ospiti, aperto solo ai non residenti a Napoli e provincia. Non il pienone come in passato: disponibili, infatti, un totale di 1.100 biglietti.