Juve-Napoli, due nodi per il Collegio di Garanzia: al vaglio l'ammissibilità del ricorso

Tuttosport fa il punto sulle prossime tappe dopo la sentenza della Corte d'Appello sul 3-0 inflitto al Napoli a tavolino contro la Juventus e sul punto di penalizzazione. Il Napoli ha annunciato un ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport, la cosidddetta Cassazione della giustizia sportiva. Due i nodi per il Napoli: il primo è l’ammissibilità del ricorso, visto che lo statuto della Figc (articolo 30, comma 3) non consente di rivolgersi al Collegio per una sentenza che ha determinato la perdita di una partita (sarebbe il caso del Napoli). Il secondo è il fatto che il Collegio è competente a valutare solo per la violazione di norme di diritto e/o per la omessa o insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia (e non sembra il caso del Napoli).