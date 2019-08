Juve-Napoli, nuove misure di sicurezza: 16 telecamere e microfoni per cori e insulti

Juventus-Napoli è il primo grande evento della nuova annata della Serie A e, per la prima volta, ci saranno delle nuove misure di sicurezza. A riportarlo è Il Mattino, secondo cui per tutte le gare a rischio - come quella di stasera - saranno utilizzate sedici nuove telecamere, installate all'interno dell'Allianz Stadium, per potenziare l'apparato di videosorveglianza a circuito chiuso dell'impianto. E non solo: ci sarà l'esordio dei microfoni direzionali a elevata sensibilità che serviranno a identificare la provenienza di cori e altri insulti.