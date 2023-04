Juve-Napoli, probabili formazioni Gazzetta: Rrahmani subito dal 1'! Un ballottaggio in mediana

Luciano Spalletti ha intenzione di schierare la formazione migliore sul campo della Juventus.

© foto di © DANIELE MASCOLO

Luciano Spalletti ha intenzione di schierare la formazione migliore sul campo della Juventus perché, come si legge su La Gazzetta dello Sport, ci tiene a far bene allo Stadium. Secondo la Rosea, anche Rrahmani è pienamente recuperato e sarà della partita. Per il resto Zielinski dovrebbe vincere il ballottaggio con Elmas e davanti spazio a Lozano con Osimhen e Kvaratskhelia. Di seguito le probabili formazioni riportate dal quotidiano rosa.

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny, Danilo, Bremer, Alex Sandro; Cuadrado, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Vlahovic, Milik

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia