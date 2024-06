Juve su Di Lorenzo e Raspadori: Chiesa possibile contropartita

Anche Raspadori nel mirino della Juventus



Non solo Di Lorenzo. La Juventus guarda in casa Napoli in vista della prossima stagione. Il club bianconero è intenzionato a rinnovare il proprio organico per cercare di dare l’assalto al campionato. Dopo una stagione negativa con tre allenatori, Garcia, Mazzarri e Calzona, e tante delusioni culminante con un decimo posto e nessuna qualificazione per le coppe europee, i partenopei puntano cambiare molto nella rosa da affidare molto probabilmente ad Antonio Conte. Tanti cambiamenti, tanti innesti per la squadra di De Laurentiis che, ci aspettiamo può essere molto attiva sul mercato.

Anche Raspadori nel mirino della Juventus

Fra gli elementi che potrebbero partire non c’è soltanto Giovanni Di Lorenzo. Nel mirino dei bianconeri ci sarebbe anche Giacomo Raspadori, riporta l’edizione odierna de Il Mattino. L’attaccante azzurro è un jolly visto che può ricoprire più ruoli, dall’esterno del reparto offensivo al ruolo di centravanti e per questo motivo interessa molto a Giuntoli e Thiago Motta, prosiamo allenatore della Juventus.

C'è Chiesa fra le contropartite?

Fra i giocatori che potrebbero rappresentare una controparte per il Napoli potrebbe esserci anche Federico Chiesa, qualora i bianconeri decidessero di metterlo sul mercato. L’attaccante potrebbe essere molto interessante nel canovaccio tecnico di Conte, oltre ad essere un colpo di mercato molto importante.