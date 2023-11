Juve-Verona, Damascelli contro Faraoni: "Ha fatto un tranello, andava squalificato! Alla prossima truffa"

"Faraoni, se la giustizia invita al tranello e al raggiro". Sulle pagine de Il Giornale, Tony Damascelli torna così sul secondo gol annullato a Kean

TuttoNapoli.net

"Faraoni, se la giustizia invita al tranello e al raggiro". Sulle pagine de Il Giornale, Tony Damascelli torna così sul secondo gol annullato a Moise Kean durante Juventus-Verona: "In un calcio normale, in un campionato normale, Faraoni Marco Davide, capitano del Verona Hellas, sarebbe stato squalificato. Il suo squallido comportamento anti sportivo, a Torino, quando aveva ingannato il Var prima e l'arbitro dopo, castringendolo a non convalidare il gol di Kean, non è stato oggetto di alcuna sanzione del giudice sportivo e nemmeno ha scosso la procura federale invece puntualmente sensibile, e però respinta, per un presunto pugno di Gatti a Juric.

Un pericoloso precedente che autorizza e invita al raggiro e al tranello, e la giustizia del nostro football, un territorio ambiguo che risponde a logiche non sempre nel rispetto dello spirito dello sport. Non si segnalano reazioni dell'associazione calciatori, nemmeno una parola dello stesso teatrante capitano del Verona. Palla al centro, alla prossima truffa".