Juventus, da Torino: Giuntoli sarà ds trasversale, non si occuperà solo di mercato

L'era di Cristiano Giuntoli alla Juventus è pronta ad iniziare. Dopo essersi liberato dal Napoli, il dirigente è pronto a diventare il direttore sportivo della formazione bianconera. Esperienza e personalità per risollevare la squadra e magari iniziare anche un nuovo corso vincente dopo il settimo posto ottenuto la scorsa stagione, seppur con 10 punti di penalizzazione.

Persona trasversale

L'edizione odierna di Tuttosport svela alcuni retroscena sul ds campione d'Italia con i partenopei, sottolineando come torni un uomo "trasversale" alla Continassa. Giuntoli non sarà semplicemente l'uomo mercato ma è anche una persona capace di rapportarsi con tutti i settori, da quelli tecnici passando anche per lo staff sanitario.