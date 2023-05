Juventus, fallito il piano difensivo: ecco perché puntava ad un minimo -5

La Gazzetta dello Sport analizza la difesa che aveva messo in atto la Juventus in tribunale.

All'indomani della sentenza della Corte Federale d’Appello, La Gazzetta dello Sport analizza la difesa che aveva messo in atto la Juventus in tribunale. I bianconeri, considerando i danni economici subiti per la perdita dei premi dal campionato e dai diritti televisivi per essere retrocessa di posizioni in classifica, avevano calcolato 5 milioni a punto perso, sperando in un solo -5, anziché un -10, che poi è maturato. Chiaramente, sottolinea il quotidiano, una mancata qualificazione alla Champions sarebbe un danno ancora più grave.