Juventus, fiato sospeso per Chiesa: le ultime sull'infortunio dell'esterno

Come riferisce l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, la Juventus è con il fiato sospeso per Federico Chiesa

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Come riferisce l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, la Juventus è con il fiato sospeso per Federico Chiesa. C’è ottimismo per la trasferta di Napoli ma le sue condizioni verranno valutate oggi. Ancora a parte pure Danilo, che nella seduta di questa mattina dovrebbe rientrare con il gruppo.

Max Allegri conta di poterlo recuperare almeno per la panchina. Decisione all’ultimo pure per Kean, che è tornato ad allenarsi con i compagni. Alcaraz e Miretti si candidano per una maglia da titolare. Scelte obbligate per il tecnico a meno che non decida di inventarsi qualcosa di nuovo per esempio Cambiaso. In difesa probabile conferma per Rugani.