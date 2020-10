"Kalidou il grande": quotidiani esaltano la prova di Koulibaly

"Un gigante. Una sola esitazione, poi prova superba dominando l'area". Prestazione importante di Kalidou Koulibaly, che in terra spagnola gioca una gara super e conquista i consensi dei quotidiani. Gli asseggna un 7 La Gazzetta dello Sport, mentre per il Corriere dello Sport è da 7,5: "Ovunque, invalicabile, semplicemente Kalidou il grande. Le prende tutte" sottolinea il quotidiano, a cui fa eco Tuttosport: "L'altra metà del cielo e dalla difesa azzurra" con in pagella.

I voti di Koulibaly

Gazzetta dello Sport 7

Corriere dello Sport 7,5

Il Mattino 7,5

Tuttosport 7