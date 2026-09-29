Kayode-Palestra, Corsera: "Cambiano le gerarchie a destra per la Nazionale?"
L’Italia scopre Michael Kayode, 22 anni, protagonista in Premier League con il Brentford. Terzino destro dalla spiccata vocazione offensiva, il giocatore originario di Borgomanero, in provincia di Novara, sta conquistando spazio e attenzione grazie alla sua capacità di spingere costantemente sulla fascia. Un percorso costruito passo dopo passo: lasciata la Juventus a 14 anni, Kayode ha ripreso dalla Serie D, prima di risalire rapidamente la scala del calcio professionistico fino ad arrivare ai massimi livelli del campionato inglese.
Kayode e Palestra, il duello del futuro
La crescita del giovane esterno apre anche una prospettiva interessante per il futuro della Nazionale. Insieme a Marco Palestra, attualmente fermo per infortunio, Kayode potrebbe rappresentare uno dei protagonisti della prossima generazione di terzini azzurri. Sullo sfondo resta Giovanni Di Lorenzo, tra i reduci della finale di Wembley del 2021, che oggi deve confrontarsi con l’emergere di giocatori più giovani e con un ruolo sulla fascia destra sempre più competitivo. Per Kayode, intanto, il percorso continua: dalla Serie D alla Premier League, con l’obiettivo di affermarsi anche con la maglia dell’Italia.
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