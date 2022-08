Kepa o Navas? Il problema è lo stesso: l'ingaggio

Resta in bilico il futuro di Meret: dopo l'affare sfumato con lo Spezia, sono attese novità nei prossimi giorni.

Il Napoli sistema la prima casella dei portieri con Salvatore Sirigu, che siglerà un accordo di un anno con opzione per il secondo da 600mila euro a stagione più bonus. Non è però finita qui, perché restano aperti i discorsi con Keylor Navas e Kepa: il problema principale per entrambi - spiega l'edizione odierna de Il Mattino - è costituito dall'alto ingaggio percepito nei rispettivi club, e dunque per andare a dama sarà necessaria la partecipazione del Paris Saint-Germain o del Chelsea al pagamento di almeno metà dello stipendio.

