Keylor Navas-Fabiàn: i due intoppi che frenano il doppio affare

TuttoNapoli.net © foto di www.imagephotoagency.it "Keylor Navas-PSG, i conti non tornano. Napoli ancora in attesa" scrive Il Mattino oggi in edicola. Il club azzurro attende segnali dal portiere che non ha ancora trovato l'accordo con il PSG sulla buonuscita: è questo il nodo ancora da sciogliere, con il Napoli che poi potrebbe offrire un ingaggio ridotto, rispetto ai 9 milioni percepiti attualmente dall'ex Real. Parallelamente, si lavora alla cessione di Fabia Ruiz proprio ai parigini. "I due club sono al lavoro sulla cifra con la richiesta iniziale del Napoli che è stata di 30 milioni: lo spagnolo in scadenza di contratto non ha rinnovato con il Napoli ed è sul mercato" scrive il quotidiano.