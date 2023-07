Kilman, prima offerta mai vista nella gestione ADL per un difensore: i precedenti

Lo sottolinea l'edizione odierna del Corriere dello Sport.





Il Napoli ha messo sul piatto per Kilman oltre trenta milioni, una cifra mai spesa nella gestione De Laurentiis per un difensore. Lo sottolinea l'edizione odierna del Corriere dello Sport.

"Il Napoli non desiste, semmai insiste ad oltranza, continua ad aspettare una risposta dal Wolverhampton, pressa, ribadisce la volontà di chiuderla immediatamente: però fissando la proposta, di suo già rilevante, a trenta milioni di euro. Mai nessun difensore è stato pagato tanto da Adl: non Albiol (12), non Koulibaly (7), non Kim (18)".