Kim e non solo: altri tre possibili addii per il Napoli

Non solo Kim. Sono diverse le questioni che il club azzurro dovrà valutare nelle prossime settimane, soprattutto per quei calciatori in scadenza di contratto nel 2024. Ne scrive Il Corriere dello Sport oggi in edicola.

"Kim: cosa ne sarà di lui? La finestra è spalancata dal primo al quindici del mese che verrà, il Bayern che si è già affacciato può sistemare sul conto del Napoli la cifra della clausola - una cinquantina di milioni di euro - mandare una ormai classica Pec o fare una telefonata di cortesia e poi, auf Wiedersehen. È l’ipotesi più probabile. Ma identico interrogativo riguarda Demme, la controfigura di Lobotka, che dalla regia non si stacca mai, o anche Lozano, che come Zielinski andrà in scadenza nel giugno 2024 e dunque costringe a chiedersi se sia il caso di rinnovare o varrà la pena rassegnarsi".