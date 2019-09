Koulibaly, che beffa: col Cagliari non doveva entrare, poi Ancelotti è stato costretto

Per Kalidou Koulibaly l'espulsione rimediata contro il Cagliari è stata una vera e propria beffa. Non solo perché arrivata nel finale, ma soprattutto per il fatto che il difensore senegalese non dovesse giocare quella partita. Infatti è andato per la prima volta in panchina, poi la contusione occorsa a Maksimovic ha costretto Ancelotti a gettare nella mischia anche l'ex Genk. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.